Вопросы и ответы: лазерное удаление волос в преддверии летнего сезона

Вспоминая прошедшее лето и думая о предстоящем, многие любители пляжей и шортов, часто задумываются о «борьбе» с излишним оволосением тела. Чтобы избежать этого в приближающемся сезоне, люди начинают искать информацию о лазерном удалении волос.

Специалисты говорят, что конец зимы подходящее время, так как весь процесс занимает несколько месяцев, а скидки на лазерную эпиляцию предлагают уже сейчас.

Но несмотря на популярность этого метода, у людей остается много вопросов. Это побудило специалистов студии “ЭпиЛазер”, ответить на некоторые особо беспокоящие клиентов.

КАК, ГДЕ И ЧЕМ?

1) Как работает лазер?

Лазерное излучение поглощается красителем, содержащимся в волосах, то есть меланином. Суть перманентной эпиляции заключается в нагреве пигмента в волосяном фолликуле, который разрушает стволовые клетки, ответственные за отрастание волос.

2) Как подготовиться?

Самое главное – это абсолютный запрет на солнечные ванны на 5 дней. И за день до сеанса следует тщательно побриться.

3) Почему нельзя загорать?

Загар стимулирует выработку меланина в эпидермисе. Это краситель, поглощающий излучение. В конечном счете, важно, чтобы энергия накапливалась в меланине, находящемся в волосах. Однако если лазерный луч встретится с большим количеством пигмента в эпидермисе, значительная часть энергии будет им поглощена и не проникнет в волосы. Такое лечение будет малоэффективным и приведет к ожогам кожи. Вы спросите, откуда реклама о возможности проведения лазерного удаления волос на загорелой коже? Теоретически это возможно, но мощность, затрачиваемую на эту обработку, необходимо значительно уменьшить, чтобы избежать упомянутого выше ожога. Обычно это означает слабый или только временный эффект.

4) Почему выдергивание волос мешает лазерному удалению?

При депиляции воском, эпилятором или пинцетом удаляется только волосяной стержень. Суть лазерного метода заключается в удалении волос на постоянной основе, то есть в разрушении их матрицы. Если лишить фолликул находящегося в нем стержня, то таким образом закрывается путь, по которому должна проникать лазерная сила. Луч не сможет достичь матрицы, что делает лечение неэффективным.

5) Нужно ли отращивать волосы для лазерного удаления?

Нет, это не требуется. Нужно только прекратить их механическое удаление за 3 недели до лечения. В этом случае разрешается только бритьё или использования крема для депиляции. Бывает, что клиенты не соблюдают рекомендуемые интервалы и приходят раньше. Такая процедура может иметь место, но стоит учитывать ее меньшую эффективность и необходимость проведения их большего количества.

6) Почему следует сбрить волосы перед сеансом?

Поскольку большой процент энергии будет сосредоточен на отросшей части волос, а не на их корни в эпидермисе.

7) Кем проводится?

Лазерное удаление волос с использованием медицинских аппаратов может проводить только квалифицированный медицинский персонал. Подбор параметров врачом гарантирует большую эффективность. Также важно гарантировать медицинское обслуживание на протяжении всего процесса эпиляции.

8) Как проводится?

После врачебной консультации и настройки параметров оборудования проводится так называемый «лазерный тест» в области, подлежащей обработке. Он позволяет выбрать наиболее эффективные параметры и показывает, как конкретный человек реагирует на излучение. Если ничего тревожного не происходит, можно приступать к удалению волос лазером.

9) Болезненна ли процедура?

В момент действия импульса пациент чувствует легкое покалывание и тепло. Тип этих ощущений очень индивидуален и во многом зависит от чувствительности, локализации, цвета и густоты волос. Стоит добавить, что современные лазеры оснащены специальной системой охлаждения, благодаря которой значительно снижается дискомфорт. Дополнительно используется специальный охлаждающий гель для лазеротерапии.

10) Как выглядит кожа после процедуры? Каких осложнений можно ожидать?

Следует помнить, что лазерная эпиляция волос абсолютно не исключают пациента из повседневной жизни. Он сможет вернуться к нормальной деятельности практически сразу. До 24 часов может сохраняться покраснение и перифолликулярный отек, которые не должны сопровождаться жжением или болью. Осложнения крайне редки, после тщательного опроса и теста. Нужно строго соблюдать все рекомендации косметолога. Наиболее часто сообщаемые последствия связаны с ожогами, которые могут привести к нарушению пигментации в виде обесцвечивания. Тем не менее, если пациент находится под присмотром специалистов, почти все осложнения можно лечить, не оставляя необратимых шрамов. Вот почему это так важно.

11) Каковы показания после процедуры?

Если эритема не проходит, можно применить успокаивающий препарат, т.е. гель алоэ, алантан, пантенол. Необходимо помнить, что нельзя раздражать депилированные участки в течение нескольких дней — отложить использование сильно парфюмированные очищающие средства, агрессивные антиперспиранты, спирто- и AHA-косметику и пилинги. Также рекомендуется избегать горячих ванн, саун, очень интенсивных физических нагрузок и общественных бассейнов в течение как минимум 2 дней.

Дополнительно в течение всего периода терапии категорически запрещается загорать на солнце и в солярии, использовать автозагары и механически выдергивать оставшиеся волоски, которые, конечно же, можно регулярно сбривать бритвой.

12) Что происходит с волосами после лазерного удаления?

Они не выпадают сразу, а медленно перемещается на поверхность, что создает впечатление, что все еще растут. Можно ожидать их самопроизвольное выпадения примерно через 2 недели, в то время как полный эффект от первого сеанса виден только примерно через 4 недели. Мертвые стержни, которые постепенно выпадают, могут быть более грубыми и жесткими, поэтому для собственного удобства вы, конечно, можете сбрить их бритвой.