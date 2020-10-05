Впродовж вересня українці намагались пронести до залів судових засідань 1458 заборонених предметів (фото)

З початку цього року судові охоронці Києва та Київської області попередили пронесення до судових установ більше 9 тисяч небезпечних предметів

Про це повідомили «УК» в прес-службі Територіального управління Служби судової охорони.

Забезпечуючи громадський порядок на об’єктах правосуддя впродовж вересня 2020 року судові охоронці не допустили пронесення 1458 заборонених та небезпечних предметів до залів судових засідань та інших приміщень судових установ Києва та області.

Громадяни намагались потрапити до суду із 615 ножами, 195 пристроями для відстрілу гумових куль та іншими 648 предметами, забороненими для перебування в установах.

Співробітниками Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області використовується комплекс запобіжних заходів безпеки учасників судового процесу, працівників Феміди, громадян та суддів для припинення проявів неповаги до суду, підтримання громадського порядку.

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам та відвідувачам судових установ про дотримання правил пропуску осіб до будинків судів, органів та установ системи правосуддя.

УК