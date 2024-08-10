Втратою 2-х мільйонів гривень завершилось для жінки листування із шахраєм-залицяльником

Шахрай упродовж тижня переписувався з мешканкою Прикарпаття. Обіцяв романтичну зустріч та начебто надіслав коштовний подарунок. Його «доставлення» обійшлося заявниці у 2 мільйони гривень. Поліцейські закликають бути обачними із «залицяльниками» в інтернеті.

До поліцейських Івано-Франківського РУП звернулася 46-річна мешканка Івано-Франківського району. Жінка розповідала, що потерпіла від шахраїв. Поліцейські з’ясували, заявниця познайомилася в інтернеті з невідомим чоловіком, який представився військовим Джонсоном з Великобританії.

Невдовзі аферист повідомив, що начебто надіслав жінці коштовні подарунки: бойові нагороди, медалі та валізу доларів США. Згодом прийшло повідомлення, що потрібно надіслати кошти «за доставлення».

Довірливу заявницю не збентежило, що кошти потрібно було надіслати на 5 різних рахунків українських банків. Загалом, вона перекинула майже 2 мільйони гривень.

Однак жодного «подарунка» так і не отримала. Відтак зрозуміла, що військовий на прізвище Джонсон, – шахрай, і пішла в поліцію.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян не перераховувати гроші невідомим особам, які під приводом дружби чи романтичних стосунків втираються в довіру:

– не довіряйте віртуальному залицяльнику який повідомляє, що купив вам подарунок, або ж дорогоцінні речі відправив в Україну. Однак, не може оплатити мито. Аферист, як правило, пропонує заплатити за посилку;

– ігноруйте запити на листування від незнайомців та у жодному разі не перераховуйте гроші;

– слід якомога ретельніше перевіряти інформацію, а не довіряти кожному слову віртуального знайомого. Це допоможе захистити Ваш гаманець від шахраїв.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини