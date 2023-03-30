Втратило чинність розпорядження уряду часів Януковича, яким Києво-Печерську лавру передали УПЦ МП
Тепер управління майном лаври перейшло до держави.
Кабмін на засіданні 30 березня визнав таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ часів Януковича, на підставі якого УПЦ МП користувалася Києво-Печерською лаврою.
Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він додав, що “рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів”.
Нагадаємо, 30 березня Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у задоволенні заяви про забезпечення позову до Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. УПЦ хотіла через суд визнати недійсним рішення заповідника розірвати договір про користування будівлями і спорудами Лаври і продовжити своє перебування там.
Напередодні Мінкульт заявив, що представники УПЦ МП мають покинути територію Києво-Печерської Лаври, хоча вони і звернулись із позовом до Господарського суду. // LB.ua