Введено в действие решение СНБО о декларировании чиновниками двойного гражданства

Чиновников обяжут декларировать отсутствие иностранного гражданства и документов, дающих право на постоянное проживание на территории других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое обязывает чиновников в своих электронных декларациях указывать информацию об отсутствии двойного гражданства.

Соответствующий указ № 305/2021 от 16 июля «О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства» обнародован на сайте главы государства.

Документ предлагает подпункт 2 пункта 1 решения СНБО от 26 февраля дополнить подпунктом «и» следующего содержания: «Ввести в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые в установленном порядке подают лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, указанные в пункте 1 части первой статьи 3 Закона Украины «о предотвращении коррупции», отображение информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства».

Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

Контроль за выполнением соответствующего решения СНБО возложен на секретаря Совета Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. // LB.ua