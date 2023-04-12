Вибух газу у багатоповерхівці обласного центру: повідомлено підозру трьом працівникам газової служби

Подія мала місце на початку лютого 2022 року в багатоповерховому житловому будинку по вул. Попова. Від вибуху постраждала родина – батько загинув, а двоє його доньок 8-ми та 13-ти років отримали тілесні ушкодження. Також було травмовано працівника газової служби.

За процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури трьом працівникам газової служби повідомлено підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, що спричинило загибель людини та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

За версією слідства, підозрювані порушили правила безпеки при виконанні робіт по встановленню газового лічильника в багатоповерхівці. Зокрема, газовики повернули запірну арматуру помилково вважаючи, що перекрили газопостачання на стояк житлових квартир, внаслідок чого почався витік газу з обрізаної та не заглушеної частини газопроводу в кухні однієї з квартир. При цьому, повноважень на відкриття газових кранів у них не було.

Крім того, при виявленні концентрації газу підозрюваними не було вжито жодних заходів для негайного відключення газопроводів від системи газопостачання та евакуації людей.

Вказаними діями були створені умови для аварійного витоку газу, що у подальшому призвело до вибуху. Внаслідок події одна людина загинула та троє були травмовані.

Досудове розслідування здійснюється СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура