Видеокамеры сделали вторжение России в Украину одной из самых задокументированных войн за всю историю

Полномасштабное вторжение России в Украину — одна из самых задокументированных войн за всю историю. Граждане, государственные служащие и бойцы ВСУ регулярно публикуют видеоролики, на которых видны боевые действия, следы ракет, проносящиеся по небу, и разбомбленные дома населенных пунктов. Современные устройства, такие как смартфоны и камеры GoPro позволяют снимать видео и фото в высоком разрешении и в разных неблагоприятных ситуациях. Особенно это касается специализированных видеокамер для съемки в экстремальных условиях.

Журналисты и военные продолжают снимать, проверять и систематизировать видеоматериалы с войны для помощи пострадавшим, для истории, для расследования преступлений России. Как отмечают эксперты компании СКАЙ, значительно выросли продажи камер для экстремальной съемки и их сервисное обслуживание. А с выходом новой компактной видеокамеры GoPro HERO11 Black возможности видеофиксации значительно улучшатся.

Три вариации одной камеры с новым форматом датчика, который дает несколько функций, недоступных ранее

Новый GoPro Hero 11 Black выпускается в трех разных вариантах, каждый из которых имеет один и тот же датчик и в основном одни и те же функции, но разные форматы и варианты аксессуаров. Как отмечают специалисты компании, самое большое изменение в новом поколении — это именно сенсор. Он имеет размер 1/1,9 дюйма (6,4 x 5,6 мм) и более высокое разрешение, чем раньше.

Самое главное в новом датчике то, что он имеет новый формат. Вместо прежнего формата 4:3 он имеет формат 8:7, то есть в значительной степени квадратный. Можно, конечно, кадрировать запись уже в камере и записывать в формате 4:3 или 16:9, но можно и в новом формате, что дает возможность потом кадрировать материал, чтобы можно было использовать тот же клип для обоих форматов, чтобы они соответствовали популярным форматам социальных сетей, таким как Instagram или Tiktok, но можно обрезать его, чтобы он соответствовал «обычным» форматам 4: 3 или 16: 9.

Формат датчика также позволяет использовать новую функцию Horizonlock. Это функция, которая позволяет вращать камеру без движения горизонта.

Gopro Hero 11 Black может снимать в формате 5,3K со скоростью 60 кадров в секунду и 10-битным качеством, что также является обновлением, которое означает, что есть больше возможностей для работы с отснятым материалом позже. Лучше всего это делать, если вы снимаете в плоском профиле Gopro. Цифровая стабилизация изображения HyperSmooth достигла 5-го поколения и стала более эффективной, чем когда-либо. Есть также три новые функции таймлапса для темной фотографии. Еще одно обновление — новые батареи, которые должны увеличить время записи на 38%.

Как и предыдущие модели, GoPro Hero 11 водонепроницаема. Её можно погрузить на глубину до 10 метров. Можно записывать видео с 8-кратным замедлением. Максимальное разрешение в при этом составляет 2,7K, а при 4x-кратном – 4K для более четкого изображения.

Всего было представлено три разные модели: Mini, Creator и обычный Hero 11 Black. Их отличает размер и дополнительные аксессуары. Mini — это камера, в которой отсутствует экран и, таким образом, она становится меньше и легче, но имеет те же возможности записи, но управляется через смартфон, поскольку камера имеет только кнопку записи. У Creator есть входы для внешнего микрофона, возможность подключения светодиодной панели и вход HDMI для внешнего экрана. Также есть два крепления для других аксессуаров. Creator также поставляется с аккумуляторной рукояткой, которая может частично управлять камерой, но также способствует увеличению заряда батареи.