Виконано судове рішення про повернення столичній громаді земельної ділянки на Трухановому острові

Дніпровська окружна прокуратура м. Києва забезпечила реальне виконання судового рішення щодо повернення столичній громаді земельної ділянки на острові Труханів у місті Києві та її звільнення від будівель та споруд.

Так, рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено позов окружної прокуратури до колективного підприємства про повернення столичній громаді земельної ділянки на острові Труханів з приведенням ділянки у придатний для використання стан.

Земельна ділянка використовувалась підприємством для експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення.

Судове рішення перебувало на виконанні в органах виконавчої служби з вересня 2021 року, однак, через активний супротив боржника, провести виконавчі дії у повному обсязі довготривалий час було неможливо.

Завдяки дієвим заходам, вжитим працівниками окружної прокуратури, виконавчої служби та благоустрію, проведено примусове звільнення від будівель та споруд земельної ділянки та її передано територіальній громаді міста Києва у придатному до використання стані.

Пресслужба Київської міської прокуратури