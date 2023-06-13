Вивезти дітей з України стало складніше: є зміни щодо довіреностей

Прикордонники уточнили, що певна форма довіреності на виїзд дитини, видана після 23 травня, тепер є недійсною. Також документ, виданий до 23 травня, потребує підтвердження. Батьки мають це врахувати.

Видані без використання спеціальних бланків нотаріальних документів довіреності на білих аркушах паперу для виїзду дітей за кордон відтепер потребують підтвердження. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

“Кабінетом Міністрів України внесені зміни до деяких нормативно-правових актів щодо врегулювання питань вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, відповідна постанова уряду України прийнята 9 травня поточного року (набрання чинності з 23 травня). Документ передбачає перелік особливостей (заборон), згідно з яким в умовах воєнного стану та протягом одного місяця з дня його припинення або скасування вчиняються нотаріальні дії.

Як зазначають прикордонники, найбільш актуальною стосовно питання перетинання державного кордону є норма, що передбачає перевірку дійсності довіреностей, які були викладені без використання спеціальних бланків нотаріальних документів на білих аркушах паперу та посвідчені нотаріусом відповідно до законодавства.

“Тож якщо ви, для прикладу, маєте подібну довіреність і плануєте відправити свою дитину за кордон на відпочинок та оздоровлення у супроводі третіх осіб – врахуйте, що вказані бланки, які видані після 23 травня є недійсними. Також бланки, які отримані до 23 травня, у разі сумніву щодо їх дійсності можуть бути перевірені прикордонниками шляхом отримання довідки про підтвердження або спростування посвідчення нотаріусом такої довіреності, що своєю чергою передбачає відмову в перетинанні державного кордону до моменту отримання підтвердження від нотаріуса”, – наголосили у ДПСУ.

Прикордонники нагадали, що на час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

В ДПСУ уточнили, чи зможуть з України виїжджати 17-річні хлопці

Нагадаємо, що 29 травня в Держприкордонслужбі розвіяли чутки про те, що молодим хлопцям віком 17-ти років можуть заборони виїзд з України через мобілізацію та воєнний стан.

Там уточнили, що відповідні обмеження стосуються лише чоловіків вікової категорії від 18 до 60 років, але навіть для цієї категорії громадян є винятки.

Зокрема, призову не підлягають непридатні для військової служби чоловіки, ті військовозобов’язані, які мають трьох неповнолітніх дітей, а також чоловіки, які опікуються людьми з інвалідністю. // УНІАН