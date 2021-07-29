Взимку українці отримуватимуть «листи щастя» за опалення на півзарплати — прогноз

За словами Уманського, цієї зими знову може виникнути кризова ситуація в енергетиці через брак вугілля на станціях.

В Україні опалювальний сезон цього року може виявитися досить проблемним.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський, повідомляє УНІАН.

«Опалювальний сезон вже не за горами, а влада систематично робить вигляд, ніби її це не стосується. За часів попередніх урядів, підготовка до зими перетворювалася на своєрідний ритуал. Влада переживала, чи достатньо вугілля накопичено на складах станцій, і чи не буде опалення занадто дорогим. Але ті ганебні часи вже в минулому. Тепер влада їде відпочивати, а українці нехай розв’язують свої проблеми самостійно», — зазначив економіст.

За його словами цього року з опалювальним сезоном можуть бути проблем.

«По-перше, скоро українці знову отримуватимуть свої «листи щастя» на півзарплати. Адже переважно комунальні котельні опалюються природним газом, а він подорожчав майже вдвічі. Ніби цього недостатньо, НАК «Нафтогаз» намагається зафіксувати високі ціни на газ на чотири роки вперед. Уряд абсолютно нічого не робить, щоб забезпечити економіку дешевшим паливом. Отже, населенню таки доведеться зіткнутися з подорожчанням опалення в півтора-два рази», — підкреслив експерт.

За словами Уманського, цієї зими знову може виникнути кризова ситуація в енергетиці через брак вугілля на станціях.

«Відсутність відповідальності завжди призводить до ще більших порушень. Вже можна побачити передумови для подальшої енергетичної кризи… уряд знову демонструє повне нерозуміння, хто вони і яку несуть відповідальність. Це як якби за штурвал «Боїнга» потрапив п’яний пілот кукурудзяника, і він уяви не має, навіщо тут більша частина кнопок», — зазначив експерт.

Прогноз

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в травні 120 міст України, в яких проживають 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, оскільки теплокомуненерго не в змозі платити ринкову ціну за газ.

А з жовтня все населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється зобов’язання НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати.

21 травня 2021 року у Зеленського розповіли, яким буде наступний опалювальний сезон.

На початку червня Шмигаль заявив, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону накопичила 16 млрд кубометрів газу в підземних сховищах, а також 1,4 млн тонн вугілля.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Підготовка до опалювального сезону