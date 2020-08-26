Як громадська освіта допомагає людям навчитися бути активними громадянами

Щоб громадяни країни могли повною мірою брати участь у громадському та політичному житті, вони повинні володіти певним мінімумом громадянських навичок. Зазвичай вони включають в себе навички особистого спілкування, знання політичних систем і здатність критично ставитися до суспільного і політичного життя.

Важливо, щоб українці, як молоді, так і старі, бачили себе членами суспільства та розуміли що таке громадська діяльність, зазначають представники Програми USAID «Долучайся!».

Відчуття себе частиною спільноти дає відчуття загального блага і дозволяє громадянам усвідомити свою важливу роль в його досягненні. Крім цього, бути ефективним громадянином також означає здобути освіту в області громадської обізнаності, яка дає здатність і готовність виносити судження про те, що краще для всіх. Ці судження засновані на таких принципах, як справедливість, милосердя, самозречення, свобода, вірність, чесність і відданість загальному благу.

Громадська освіта допомагає людям навчитися бути активними громадянами та підкреслює важливість набуття знань і відносин, які приведуть їх до того, щоб вони стали компетентними та відповідальними учасниками суспільного життя країни. Відповідальні громадяни діють політично та мають моральні та громадянські чесноти, такі як турбота про права і благополуччя інших, соціальна відповідальність, терпимість і повага, а також віра в здатність щось змінити, — відзначають фахівці Програми сприяння Громадській активності «Долучайся!», яка активно діє в Україні.

Громадянська активність безпосередньо пов’язана з власним досвідом та ідеями людей. Але участь в процесах не відбувається просто так — викладачі повинні розвивати інтерес у громадян до участі в співтоваристві. Експерти рекомендують починати навчання з таких питань, як: «Що відбувається у вашому співтоваристві, що є справедливим або несправедливим? З ким це буває? Чому це питання є важливим для вас?

Особисті роздуми над такими питаннями допомагають людям зрозуміти, наскільки важливі їхні голоси та досвід. Вони також дозволяють молодим людям сформулювати свої власні уявлення про тип світ, в якому вони хочуть жити, що є критичним аспектом громадянської активності.

Розширення громадянської освіти з усіх дисциплін також посилає сигнал про те, що громадянське виховання саме по собі є невід’ємною частиною життя в демократичному суспільстві — незалежно від вашої ролі або вашої роботи, у вас є можливість брати участь і покращувати роботу системи для більшого числа людей.