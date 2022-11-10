Як найкраще підготуватися до спору щодо аліментів – рекомендації юристів

Допомога на утримання, або аліменти – це гроші, які той із батьків, хто не проживає з дитиною, повинен платити тому з батьків, з ким проживає дитина. Ці гроші можуть стати в нагоді, якщо батьки після розлучення більше не проживають разом. Призначення аліментів полягає в тому, щоб той з батьків, з ким не проживає дитина, компенсував витрати на дитину.

Іноді буває так, що через суперечку про опіку між батьками виникають розбіжності щодо розміру допомоги. Або чи потрібно взагалі платити аліменти. Якщо хтось опинився в ситуації вирішення суперечки про аліменти, можливо потрібно замовити консультацію юриста, щоб звернутися до нього за порадою.

Про аліменти

1. Що таке аліменти?

Аліменти — це «гроші, які той із батьків, хто не проживає з дитиною, повинен виплачувати тому з батьків, у кого проживає дитина». Допомога стає актуальною, якщо батьки розлучаються і дитина «назавжди» проживає з одним із батьків. Або якщо дитина живе з обома батьками «по черзі» і фінансові розбіжності між батьками великі.

2. Як працюють аліменти?

Батьки самі можуть домовитися про розмір аліментів. Субсидія виплачується один раз на місяць. Оплата завжди повинна здійснюватися наперед.

Якщо ви з другим батьком у хороших стосунках, ви можете самі домовитися про суму. Усно або письмово. Адвокат по аліментам в Одесі рекомендує для безпеки обом батькам укласти письмовий договір про умови виплати аліментів.

Якщо ви не можете дійти згоди щодо розміру, це питання може вирішити суд. Розподіл кількості днів проживання дитини з кожним із батьків також розглядає суд. Але перш за все суд бере до уваги витрати, пов’язані з дитиною, і фінансовий стан кожного з батьків. Але виплати не можуть бути меншими половини прожиткового мінімуму визначеного в Україні для дитини відповідного віку.

3. Як довго можна отримувати допомогу на утримання?

Як батько, ви можете бути зобов’язані сплачувати аліменти, поки дитині не виповниться 18 років. Якщо дитина після вісімнадцяти років ще навчається, один із батьків може бути зобов’язаний сплачувати аліменти до досягнення дитиною 23 року.

У разі суперечки

4. Що робити, якщо батьки у суперечці не можуть дійти згоди щодо розміру суми?

Якщо ви не можете домовитися і ризикуєте потрапити в спір, слід спочатку звернутися до здорового глузду. Якщо й надалі переговори не приносять результатів, слід звернутися до юриста, щоб отримати рекомендації по вирішенню спору. Юрист може допомогти вирішити спір через суд, щоб розмір допомоги був встановлений на прийнятному для дитини рівні.

5. Як найкраще підготуватися до спору щодо аліментів?

З юридичної точки зору докази та документи завжди важливі. Вимагайте декларації про доходи та доходи другого з батьків у податковій службі. Також пред’явіть квитанції та накладні на витрати, пов’язані з дитиною. Це може бути що завгодно, від витрат на їжу, відпочинок, навчання, догляд тощо.

6. Як зазвичай вирішується спір про аліменти?

Часто вирішальним у суперечці є розмір відповідних доходів батьків, загальний статок і фінансова спроможність. Коли мова йде про розлучення, спори про опіку та аліменти, керівним принципом завжди є «найкращі інтереси дитини». Сума, визначена суддею (якщо спір потрібно вирішувати в суді), може бути значно вищою за мінімальну суму, необхідну для підтримки розумного рівня життя дитини.

Це означає, що якщо фінансове становище батьків сильно відрізняється, фінансово сильніший батько може бути зобов’язаний заплатити набагато більшу суму, ніж якби він мав такі самі фінансові умови, як фінансово слабший батько. Причина, по якій положення діють таким чином, полягає в тому, що законодавець хоче, щоб виховання дитини якомога менше порушувалося розлученням.

9. Чи можна отримати аліменти від другого з батьків за минулий час?

Відповідь – так. Отримати аліменти на утримання дитини можна до 10 років назад. Це означає, що якщо дитина проживала з вами і ви не домовилися з другим із батьків про утримання, ви можете отримати гроші як компенсацію витрат, які ви мали на дитину, але це потребує збору доказів для суду, що один з батьків намагався весь час отримати аліменти від іншого, але не зміг в зв’язку з ухиленням того.

Вирішення справ про аліменти нелегка задача, це стосується як тих, хто хоче отримувати аліменти, так і тих, хто вважає, що не повинен платити аліменти. У багатьох випадках без втручання кваліфікованого юриста це зробити ще важче..