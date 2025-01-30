Як онлайн-сервіси замовлень товарів зайшли на поле діяльності магазинів Дьюті-фрі 

Онлайн-сервіси стали невід’ємною частиною сучасного життя, і це стосується не лише покупок, але й багатьох інших сфер. Вони кардинально змінили спосіб, у який ми робимо покупки, плануємо подорожі, спілкуємося та навіть працюємо. Навіть для мереж Дьюті-фрі (від англ. Duty-Free — “без мита”) — магазинів, де товари продаються без сплати податків і митних зборів, що робить їх дешевшими порівняно зі звичайними магазинами і які орієнтуються на офлайн-торгівлю вже знайшовся спосіб онлайн-продаж.

Такі магазини зазвичай розташовані в міжнародних аеропортах, на борту круїзних лайнерів, у морських портах або на прикордонних територіях, а тепер онлайн-платформи https://mydutyfree.net, дозволяють пасажирам заздалегідь бронювати товари з дьюті-фрі в аеропортах. Можна вибрати товари онлайн до вильоту, а потім забрати їх у спеціальній зоні дьюті-фрі в аеропорту й не потрібно витрачати час на пошук товарів офлайн-магазині де можуть бути черги, особливо якщо ви поспішаєте на рейс.

Історія Duty-Free

Магазини дьюті-фрі вперше з’явилися в 1947 році. Ідея безмитної торгівлі виникла після Другої світової війни, коли міжнародні подорожі стали більш доступними, і з’явилася потреба в зручному місці для покупок для мандрівників.

Історія зон дьюті-фрі:

Перший магазин дьюті-фрі був відкритий в аеропорту Шеннон в Ірландії. Цей аеропорт був важливим транзитним пунктом для трансатлантичних рейсів, і тут виникла ідея продавати товари без сплати мита та податків. Ідея швидко поширилася, після успіху в Шенноні подібні магазини почали з’являтися в інших аеропортах світу, зокрема в Європі, Азії та Північній Америці. Розвиток у 1960-1970-х роках. З ростом популярності авіаперельотів дьюті-фрі стали невід’ємною частиною аеропортів. Вони пропонували не лише алкоголь і тютюнові вироби, але й парфуми, косметику, електроніку та інші товари. Сьогодні дьюті-фрі — це величезні торгові зони в аеропортах, які приносять значний дохід. Вони стали місцем, де можна знайти ексклюзивні товари, обмежені серії та вигідні пропозиції.

Чому дьюті-фрі стали популярними?

Економія – товари в дьюті-фрі часто дешевші завдяки відсутності податків.

товари в дьюті-фрі часто дешевші завдяки відсутності податків. Зручність – пасажири можуть купувати товари, чекаючи на рейс.

пасажири можуть купувати товари, чекаючи на рейс. Ексклюзивність – у дьюті-фрі часто продаються товари, які важко знайти в звичайних магазинах.

Онлайн-сервіси і цифрова революція

Онлайн-сервіси, є прямим наслідком цифрової революції. Вони з’явилися завдяки розвитку інтернет-технологій, зручності онлайн-платежів та зростанню попиту на цифрові послуги. Ось кілька причин, чому такі сервіси стали можливими та популярними:

1. Розвиток інтернету та мобільних технологій

З появою швидкого інтернету та смартфонів люди отримали можливість робити покупки онлайн у будь-який час і в будь-якому місці.

Сервіси, використовують веб-сайти та мобільні додатки, щоб забезпечити зручний доступ до своїх послуг.

2. Зростання електронної комерції

Цифрова революція зробила онлайн-шопінг частиною повсякденного життя. Люди звикли до того, що товари можна замовити онлайн і отримати їх у зручний спосіб.

Онлайн-продажі в дьюті-фрі — це логічне продовження цієї тенденції, адаптоване під потреби мандрівників.

3. Персоналізація та зручність

Завдяки цифровим технологіям сервіси можуть пропонувати персоналізовані рекомендації, знижки та зручний інтерфейс для користувачів.

Наприклад, платформи для замовлень в безмитних зонах, дозволяють заздалегідь вибрати товари, що економить час у аеропорту.

Зі збільшенням кількості міжнародних рейсів з’явилася потреба в зручних сервісах для пасажирів, такі онлайн-сервіси дозволяють мандрівникам планувати свої покупки ще до вильоту.

4. Розвиток логістики та технологій оплати