Як українці ставляться до позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ і кого вважають лідером опозиції

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Абсолютна більшість українців (70%) підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів Верховної Ради від партії “Опозиційна платформа – за життя” (ОПЗЖ). Не підтримують – 8% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Ще 16% відповіли, що їм байдуже (а решта 6% не змогли визначитися зі своєю думкою).

Соціологи з'ясували, як українці ставляться до позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ

Також респондентам ставилося запитання, кого вони вважають лідером опозиції в Україні. Респондентам пропонувався список з шести публічних осіб або респонденти могли назвати свій варіант.

Трохи більше половини респондентів (56%) змогли обрати публічну особу з переліку, тобто назвати когось, кого вважають лідером опозиції. Відносно найбільше респондентів говорили про Петра Порошенка (24%). Далі йдуть Сергій Притула (9%), Юлія Тимошенко (8%) і Дмитро Разумков (7%).

Юрія Бойка (ОПЗЖ) і Олексія Арестовича вважають лідерами опозиції по 3%.

При цьому 16% вважають, що в Україні немає справжньої опозиції (а ще 2%, навпаки, вважають, що в Україні одразу декілька лідерів опозиції).

Соціологи з'ясували, як українці ставляться до позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ

Стосовно санкцій до п’ятого президента Петра Порошенка, вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті – 31%. Ще 24% вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних. Не змогли відповісти на запитання і не мають сформованої думки – 19%.

Соціологи з'ясували, як українці ставляться до позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 2-6 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Партію “Опозиційна платформа – за життя” є спадкоємицею Партії регіонів Віктора Януковича. За партію “Опозиційна платформа – за життя” на парламентських виборах 2019 року проголосували 13% виборців. Вона отримала 43 мандати. Партія була заборонена після російського вторгнення у 2022 році. Фракція у Верховній Раді була перейменована на групу “Платформа за життя та мир”. Зараз вона налічує 20 депутатів.

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