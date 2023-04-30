Як військовим отримати безкоштовну правову допомогу: роз’яснення Мін’юсту

Мін’юст України надав детальну інструкцію, як отримати та куди звертатися за безоплатною правовою допомогою (БПД) українським військовослужбовцям.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

БПД можна отримати або безпосередньо у бюро правової допомоги, або дистанційно. Особи зі статусом учасників бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни можуть отримати безоплатно первинну і вторинну правову допомогу.

До первинної входить як правова інформація з консультаціями та роз’ясненнями питань за цією темою, так і допомога у складанні заяв, скарг, інших документів правового характеру, крім процесуальних.

До вторинної відноситься: захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру.

Яку правову підтримку надає БПД

Отримання належного грошового забезпечення військовими; Оформлення грошової допомоги через поранення бійця; Оскарження рішення ВЛК, дії/бездіяльності військової частини, органів влади; Використання належної відпустки; Звільнення з військової служби; Вирішення сімейних та соціальних питань: розлучень, аліментів, спадщини тощо; Перерахунок пенсії, соцвиплат, пільг; Інші правові проблеми.

Як отримати БПД

Проконсультуватись можна у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 (безкоштовний дзвінок по території України), а також можна телефонувати через Telegram.

Письмову допомогу надають через Telegram-бот.

Також можна відвідати особисто найближче бюро, яке можна знайти на карті. Повний перелік усіх сервісів системи БПД можна подивитись за посиланням. // Апостроф