Як військовим отримати безкоштовну правову допомогу: роз’яснення Мін’юсту
Мін’юст України надав детальну інструкцію, як отримати та куди звертатися за безоплатною правовою допомогою (БПД) українським військовослужбовцям.
Про це інформує Міністерство юстиції України.
БПД можна отримати або безпосередньо у бюро правової допомоги, або дистанційно. Особи зі статусом учасників бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни можуть отримати безоплатно первинну і вторинну правову допомогу.
До первинної входить як правова інформація з консультаціями та роз’ясненнями питань за цією темою, так і допомога у складанні заяв, скарг, інших документів правового характеру, крім процесуальних.
До вторинної відноситься: захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру.
Яку правову підтримку надає БПД
- Отримання належного грошового забезпечення військовими;
- Оформлення грошової допомоги через поранення бійця;
- Оскарження рішення ВЛК, дії/бездіяльності військової частини, органів влади;
- Використання належної відпустки;
- Звільнення з військової служби;
- Вирішення сімейних та соціальних питань: розлучень, аліментів, спадщини тощо;
- Перерахунок пенсії, соцвиплат, пільг;
- Інші правові проблеми.
Як отримати БПД
Проконсультуватись можна у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 (безкоштовний дзвінок по території України), а також можна телефонувати через Telegram.
Письмову допомогу надають через Telegram-бот.
Також можна відвідати особисто найближче бюро, яке можна знайти на карті. Повний перелік усіх сервісів системи БПД можна подивитись за посиланням. // Апостроф