Як військовим отримати безкоштовну правову допомогу: роз’яснення Мін’юсту

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Мін’юст України надав детальну інструкцію, як отримати та куди звертатися за безоплатною правовою допомогою (БПД) українським військовослужбовцям.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

БПД можна отримати або безпосередньо у бюро правової допомоги, або дистанційно. Особи зі статусом учасників бойових дій, ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни можуть отримати безоплатно первинну і вторинну правову допомогу.

До первинної входить як правова інформація з консультаціями та роз’ясненнями питань за цією темою, так і допомога у складанні заяв, скарг, інших документів правового характеру, крім процесуальних.

До вторинної відноситься: захист і здійснення представництва інтересів в судах, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру.

Яку правову підтримку надає БПД

  1. Отримання належного грошового забезпечення військовими;
  2. Оформлення грошової допомоги через поранення бійця;
  3. Оскарження рішення ВЛК, дії/бездіяльності військової частини, органів влади;
  4. Використання належної відпустки;
  5. Звільнення з військової служби;
  6. Вирішення сімейних та соціальних питань: розлучень, аліментів, спадщини тощо;
  7. Перерахунок пенсії, соцвиплат, пільг;
  8. Інші правові проблеми.

Як отримати БПД

Проконсультуватись можна у контактному центрі системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 (безкоштовний дзвінок по території України), а також можна телефонувати через Telegram.

Письмову допомогу надають через Telegram-бот.

Також можна відвідати особисто найближче бюро, яке можна знайти на карті. Повний перелік усіх сервісів системи БПД можна подивитись за посиланням. // Апостроф

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