Як захистити дані, що перебувають у хмарних сховищах

Про це розповіли співробітники Кіберполіції.

Використовуйте складні паролі та активуйте двофакторну автентифікацію для додаткового захисту вашого облікового запису.

Періодично перевіряйте свої файли в сховищі та пристрої, які мають доступ до них, щоб виявити будь-які незвичайні дії або несанкціоновані доступи.

Обов’язково видаляйте кеш “вже видалених файлів”. Хмарні сервіси часто зберігають файли в “корзині” протягом певного часу. Переконайтеся, що важливі конфіденційні файли повністю знищені і їх не можна відновити.

Увімкніть сповіщення про будь-які дії у вашому обліковому записі, щоб оперативно реагувати на будь-які підозрілі активності.

Періодично перевіряйте та видаляйте доступ до хмарного сховища для пристроїв, які ви вже не використовуєте.

Увімкніть і налаштуйте параметри відновлення облікового запису для запобігання втраті доступу до вашої інформації у разі втрати або скомпрометування облікових даних.

Національна поліція України