Які часи ми заслужили, такі і «зеслуженці»

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Зустрічайте нового Заслуженого артиста України – Monatik!

Monatik опинився серед діячів культури, мистецтва, медицини, педагогіки та спорту, яким з нагоди 30-річчя Незалежності Зеленський вручив нагороди.

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