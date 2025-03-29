Які податки потрібно платити громадянам від здачі майна в оренду
Близько 57 тисяч осіб у 2025 році сплатили податки за надання нерухомості в оренду.
У Державній податковій службі нагадали, скільки потрібно платили податків від доходів, отриманих завдяки передачі нерухомого майна в оренду. Ситуації різні для ФОП та звичайних фізичних осіб. Також податківці назвали, скільки людей у 2024 році на цьому офіційно заробили.
- податок на доходи фізичних осіб – 18 %;
- військовий збір (залежно від дати отримання доходів):
- – до 01.01.2025 – 1,5 %,
- – після 01.01.2025 – 5 %.
Ще понад 56 тис. фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування здають майно в оренду. Підприємці декларують доходи та сплачують від суми отриманого доходу:
- ФОП 2 групи – до 20 % (або менше за рішенням органу місцевого самоврядування);
- ФОП 3 групи:
- – 5 % для неплатників ПДВ;
- – 3 % для платників ПДВ (+ПДВ).
За підсумками року необхідно тим громадянам, які не є ФОП, потрібно подати до 1 травня податкову декларацію про майновий стан і доходи та до 1 серпня сплатити податки. Хто має подавати декларацію та яке покарання передбачено за порушення – читайте тут.
В Електронному кабінеті платника податків є сервіс, який частково заповнює декларацію автоматично. Для його використання потрібен електронний цифровий підпис. Ознайомитись з покроковою відеоінструкцією можна тут.