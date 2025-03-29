Які податки потрібно платити громадянам від здачі майна в оренду

Близько 57 тисяч осіб у 2025 році сплатили податки за надання нерухомості в оренду.

У Державній податковій службі нагадали, скільки потрібно платили податків від доходів, отриманих завдяки передачі нерухомого майна в оренду. Ситуації різні для ФОП та звичайних фізичних осіб. Також податківці назвали, скільки людей у 2024 році на цьому офіційно заробили.

Майже 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за минулий рік. Загальна сума задекларованих податків до сплати перевищує 16 млн грн. Власники нерухомості, які надають її в оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) та не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, зобов’язані сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб – 18 %;

військовий збір (залежно від дати отримання доходів):

– до 01.01.2025 – 1,5 %,

– після 01.01.2025 – 5 %.

Ще понад 56 тис. фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі оподаткування здають майно в оренду. Підприємці декларують доходи та сплачують від суми отриманого доходу:

ФОП 2 групи – до 20 % (або менше за рішенням органу місцевого самоврядування);

ФОП 3 групи:

– 5 % для неплатників ПДВ;

– 3 % для платників ПДВ (+ПДВ).

За підсумками року необхідно тим громадянам, які не є ФОП, потрібно подати до 1 травня податкову декларацію про майновий стан і доходи та до 1 серпня сплатити податки. Хто має подавати декларацію та яке покарання передбачено за порушення – читайте тут.

В Електронному кабінеті платника податків є сервіс, який частково заповнює декларацію автоматично. Для його використання потрібен електронний цифровий підпис. Ознайомитись з покроковою відеоінструкцією можна тут.