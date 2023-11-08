Які правила виїзду дітей з України та чи потрібен дозвіл від батьків

Під час дії воєнного стану в Україні діти можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків або інших членів родини без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

“На час дії воєнного стану звісно, що та норма, яка уможливлювала перетин кордону дитиною з одним з батьків без нотаріально засвідченої згоди іншого з батьків продовжує діяти”, – сказав Демченко.

За його словами, рішення Кабміну щодо оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон через “Дію” – тільки полегшення на майбутнє.

“Зараз в рамках цього напрямку будуть напрацьовані ще технічні можливості, щоб прикордонники мали можливість онлайн перевіряти дійсність таких згод, які будуть в застосунку “Дія”, – розповів речник ДПСУ.

Він також додав, що зараз батьки можуть скористатися і тією умовою, яка діє на час воєнного стану – просто слідувати дитині за кордон з одним із батьків, або у супроводі близьких рідних – повнолітніх брата чи сестри, бабусі тощо.

“Або ж якщо хочуть, вони можуть застосувати для перетину кордону нотаріально засвідчену згоду. Це виключно бажання батьків. На час дії воєнного стану ми не вимагатимемо (нотаріальну довідку – ред.)”, – пояснив Демченко.

Виїзд дітей за кордон

Раніше повідомлялося, що батьки, які вирішують відправити дітей до 16 років в іншу країну в супроводі бабусі чи дідуся, часто не знають, які документи потрібно мати для перетину кордону.

Виїзд за кордон відбувається на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, що підтверджує наявність родинних зв’язків бабусі з дітьми.

Якщо у батьків немає можливості оформити нотаріальну згоду на виїзд дитини за кордон у супроводі інших осіб, необхідний дозвіл батьків, завірений органом опіки та піклування. Така ситуація може виникнути, коли один із батьків проходить військову службу. У разі, якщо надати документи на підтвердження родинних зв’язків неможливо, потрібна нотаріальна згода обох батьків на виїзд дитини.

Вчора Кабінет міністрів України дозволив оформляти тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон через “Дію”.

“Необхідно, щоб в обох батьків була “Дія”. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку “Дія.Підписом”. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн”, – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також він додав, що послуга в “Дії” буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків.