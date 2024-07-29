Які райони Києва будуть 29 липня без світла. Детальний графік

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З 18:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень світла

У Києві продовжують застосовувати графіки відключення електроенергії. Зокрема, сьогодні, 29 липня, світло вимикатимуть трьом групам споживачів.

Кому і коли вимикатимуть світло

  • Група 1: 19:00 – 22:00;
  • Група 3: 22:00 – 23:00;
  • Група 6: 18:00 – 19:00.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, споживання електроенергії поступово знижується через спадання спеки.

Також за минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, що додало потужності в системі. Енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.

Зокрема, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

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