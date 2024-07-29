Які райони Києва будуть 29 липня без світла. Детальний графік

З 18:00 до 23:00 буде застосовуватись одна черга відключень світла

У Києві продовжують застосовувати графіки відключення електроенергії. Зокрема, сьогодні, 29 липня, світло вимикатимуть трьом групам споживачів.

Кому і коли вимикатимуть світло

Група 1 : 19:00 – 22:00;

: 19:00 – 22:00; Група 3 : 22:00 – 23:00;

: 22:00 – 23:00; Група 6: 18:00 – 19:00.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, споживання електроенергії поступово знижується через спадання спеки.

Вчора, 28 липня, станом на 11:00 (період без обмежень) рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня. Натомість сьогодні, 29 липня, станом на 9:30 споживання електроенергії нижче на 6%, ніж в той самий час 25 липня (попередній період без дії обмежень). Причиною цьому стало зниження температури в окремих областях.

Також за минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, що додало потужності в системі. Енергетики активно проводять відновлювальні та планові ремонтні роботи для підготовки до зимового періоду.

Зокрема, ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.