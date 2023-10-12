Які умови виведення коштів з ліцензійних онлайн-казино для гравців

Ліцензовані онлайн казино України повинні надавати безпечні та прийнятні умови гравцям, яким після успішних розваг кортить швидше отримати свій виграш. Про те, як правильно виводити кошти з гральних закладів, розповідають експерти.

Умови для виведення грошей в онлайн казино

Ігрова індустрія в України зараз регулюється законодавством, тому у повнолітніх користувачів є змога грати у ліцензованих онлайн казино, зазначає портал FanDay. Оператори, які отримали ліцензійний сертифікат від КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), повинні завжди виконувати фінансові вимоги та дотримуватись правил безпечної та відповідальної гри.

Тому, щоб стати клієнтом ліцензованого казино, гравцеві необхідно виконати три основні умови:

Реєстрація облікового запису.

Ідентифікація персональних даних і віку.

Верифікація платіжної картки для фінансових операцій.

Без виконання цих вимог, клієнт онлайн казино не зможе грати на реальні кошти і, само собою, отримувати виграші. Таким користувачам може буде доступний тільки тренувальний режим гри, у якому використовуються віртуальні бали, які дають змогу, новачкам, ознайомитись з ігровим світом та набути необхідного досвіду.

Процедура виводу коштів в ліцензованому казино

Більшість ліцензованих онлайн-казино України перераховують виграші гравцям впродовж 15-и хвилин. Виключенням можуть стати користувачі, які перший раз замовляють виплату виграшу. Під час першого виведення коштів система безпеки закладу перевіряє надану інформацію для проведення безпечної транзакції, щоб потім швидко виплачувати виграші.

Також слід зазначити, що ліцензовані українські казино працюють тільки з гривнями, як того вимагає діюче законодавство країни. Тому, отримання виграшів можливо тільки на гривневі картки банків України або платіжні системи (Apple Pay і Google Pay), до яких ці картки прикріплені.

Зазначимо, що мінімальна сума, яку гравець може списати з рахунку, залежить від регламенту ігрового закладу. Це, як правило, 100 – 200 гривень. Щодо максимальних обмежень, то вони також можуть бути різного розміру, в залежності від регламенту того чи іншого онлайн-казино.