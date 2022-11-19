Який напрямок обрати в дизайні, щоб отримувати замовлення та задоволення від роботи

Деякі люди бажають стати дизайнерами. Але є нюанс: дизайнерів в IT-сфері маса. У кожної професії власні завдання. Для них потрібні різні навички та інструменти. Експерти освітнього центру IT STEP розкривають основні дизайнерські професії в IT, щоб допомогти правильно підібрати напрямок навчання дизайну.

Графічний дизайнер

Графічний дизайнер — це спеціаліст, який створює графічні елементи для компаній, брендів чи окремих людей. Графічні елементи — це логотипи, брендинг (кольори та шрифти), візитки, рекламні банери та інше.

Графіка — це не малювання. Для дизайну достатньо слухати побажання клієнта, оперувати загальними техніками та інструментами. Наприклад, пройти курс та навчитись працювати у Adobe illustrator.

Наприклад, ось таке меню створив графічний дизайнер. Він розробив логотип у вигляді устриці, фон та розташування елементів. Як бачите, це не картина або ілюстрація до книги. Меню виконує конкретне завдання — розповісти клієнтам про страви ресторану.

UX/UI дизайнер

Цей дизайнер працює над тим, щоб на сайтах людям зручно було читати статті, переглядати товари в магазинах. Або скролити соціальні мережі в пошуках цікавого відео. А потім поставити лайк та написати коментар. Така велика кількість простих кроків для користувача називається користувацьким досвідом.

Дизайнер проектує зручний користувацький досвід. Наприклад, ось цей веб-сайт.

На вигляд — звичайний мобільний додаток. Але це просто картинки, які потім програміст перенесе на платформу.

Завдання UX/UI — створити такі картинки, які у програмі буде зручно використовувати. Наприклад, зручно зареєструватись у застосунку. Або перейти в меню, де знаходяться всі доступні налаштування. Ці всі кроки і продумує дизайнер.

Спочатку створюється UX — користувацький інтерфейс. Виглядає як набір кнопок і рамок без картинок. Чорно-білий малюнок. На цьому етапі важливо правильно розмістити всі кнопки та зображення.

Наступний етап UI — створення готового інтерфейсу. Наповнення кнопок кольорами, формами. Додавання картинок. Результат — набір із сотень зображень сайту або додатку, які потім програміст переносить за допомогою коду.

Web-дизайнер

Якщо UX/UI дизайнер не займається кольоровим оформленням інтерфейсу, то за роботу береться веб-дизайнер. Це спеціаліст, який наповнює сайти та додатки графічними складовими. Як на прикладі внизу.

Дизайнер рідко створює картинки чи іконки з нуля. Він збирає приклади з інших робіт. І використовує як готові елементи, або комбінує з іншими.

Веб-дизайнер не малює картинки. Він їх розташовує так, щоб користувачам було зручно користуватись сайтом. А також — щоб сайт виглядав привабливо та його хотілось гортати.

Веб-дизайнер часто співпрацює з програмістом. Перший наповнює сайт у графічному редакторі. А другий — переносить зображення у вигляді коду на платформу; його завдання — зробити так, щоб сайт працював, а не був просто картинкою.

Як зазначають експерти IT STEP, зазвичай студенти вчаться на комплексному курсі дизайну, де зокрема вивчають веб-дизайн. Опановують популярний графічний редактор — Figma. Вчаться розробляти макети, шукати приклади вдалих робіт для наслідування. А що головніше — правилам побудови дизайну, щоб він був корисним і простим: для клієнта та користувача.

Резюме

Для дизайнера в IT творчість не важлива. Адже дизайнер — це майстер та маркетолог. З точки зору майстра, людина виконує завдання кожного дня. Це ремесло. Для нього можна підібрати конкретний тип виконання та інструмент. Наприклад, для логотипів — негативний простір та Adobe illustrator. А для UX/UI — Figma.

Маркетолог — тому що дизайн в IT створюється для комерційних завдань: підвищити впізнаваність продукту, розробити елементи, які запам’ятають клієнти. Дизайнеру мовою кольорів і фігур потрібно розкрити завдання компанії. Звучить складно, але це дійсно так і є. Важливо навчатись дизайну для конкретних завдань. Тоді такі роботи потрібні клієнтам: їх замовляють, а з людьми працюють на довготривалих контрактах, – резюмують представники IT STEP.