«єВідновлення»: з 1 січня починаються виплати компенсацій за вже зроблені ремонти
Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, зможуть претендувати на виплату компенсації. Виплати почнуть здійснюватися з 1 січня 2024 року.
Про це йдеться у статті ЕП.
При цьому механізм буде таким самим, як за іншими категоріями програми “єВідновлення”:
- подання заяви через “Дію”;
- розгляд заяви комісією;
- визначення розміру виплати.
Під час визначення розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист з встановленою вартістю будматеріалів та робіт, затверджений Кабміном.
Нагадаємо:
У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє українцям, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, претендувати на виплату компенсації.
Закон Верховна Рада ухвалила 5 жовтня.
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України пояснювали, що документом регулюється порядок виплати компенсацій українцям, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Йдеться про громадян, які робили ремонти власним коштом. // Економічна правдаTweet