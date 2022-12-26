З 1 січня УПЦ «кремлівського» патріархату не пускатимуть в Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври

Держава в особі заповідника є власником приміщень лаври.

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Павло закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді.

Намісник Лаври записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Зокрема, йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву. За словами митрополита Павла, їхня оренда закінчується 31 грудня. Це останній день, коли УПЦ МП правитиме там богослужіння. Про це, за словами Павла, йому повідомив директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Держава в особі заповідника є власником усіх приміщень лаври.

Митрополит Павло сказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді. Павло закликав президента Зеленського захистити УПЦ МП, а саме – закликати уряд та депутатів не ухвалювати рішення щодо закінчення оренди храмів Лаври.

Також Павло попросив, щоби “люди, які не мають стосунку до церкви, не вказували, коли нам святкувати Різдво і до якої церкви ходити”.