З 1 жовтня українці сплачуватимуть за електроенергію за новими тарифами

Для 20% споживачів тарифи на електроенергію залишаться без змін.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що з 1 жовтня вартість електроенергії для 80% населення зменшиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

«Починаючи з 1 жовтня, 80% українських домогосподарств платитимуть менше за електроенергію, оскільки минулого місяця уряд знизив відповідні тарифи», — сказав він.

При цьому, за словами прем’єра, для решти 20% споживачів тарифи на електроенергію залишаться без змін.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

11 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.

При цьому, якщо домогосподарство використовувало понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

З 1 січня Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.