З 11 квітня патрульні працюватимуть з TruCAM на 25 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів (карта й перелік місць)

TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції.

Місця використання визначені з урахуванням стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Особливості використання в умовах війни

У регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

З урахуванням воєнного стану та проведеного аналізу аварійності:

Додано 25 нових ділянок;

Внесено зміни до 10 існуючих ділянок.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Вимірювання швидкості здійснюватиметься на 338 ділянках доріг.

Нагадуємо:

У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці.

Перелік місць з оновленою інформацією – patrolpolice.gov.ua