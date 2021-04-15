З 17-го по 19-те квітня Україна залишається під впливом циклону: очікуються дощі, тумани, хмарність

Дощі, вдень переважно хмарно, температура повітря + 11…+16 °С, вночі +4…+6 °С, інтенсивна вологість — така погода очікується у вихідні та на початку наступного тижня. Парасольки продовжуємо брати з собою, короткочасні дощі можуть початися в будь-яку хвилину при подібній хмарності.

У високогір’ї Карпат традиційно погода прохолодніша, вночі до -2 °С, вдень до +7 °С. Зберігається сніголавинна небезпека.

До справжнього тепла, коли можна буде одягнути футболки та шорти, поки далеко. Циклон не покидає Україну, і дощі триватимуть. Для алергіків дощ під час цвітіння — як порятунок, він знижує концентрацію пилку в повітрі. Вже зацвіла верба. Зазвичай у тих людей, у яких алергічна реакція на пилок берези, подібна реакція є і на цвітіння верби. Симптоми алергії на пилок верби характерні для звичайного полінозу — нежить, чхання, почервоніння очей, свербіж у носі, іноді висип на лобі і на підборідді. Допомогти в цій ситуації може тільки лікар-алерголог.

У південному регіоні України 17 квітня переважно ясна погода, 18-19 квітня буде хмарно з проясненнями, в понеділок можуть пройти короткочасні дощі. Температура повітря у вихідні та на початку тижня від + 5…+8 °С вночі до +15…+17 °С вдень. Температура води у морі в Одесі до +7 °С, море спокійне, штиль.

На заході країни за прогнозом Sinoptik.ua в суботу, 17 квітня, вночі +2 …+4 °С, вдень +6…+10 °С, хмарно, місцями дощі. 18-19 квітня незначно потеплішає, до +12 °С вдень, сонечко буде показуватися частіше. Але у вихідні і весь наступний тиждень пройдуть дощі, і температура не підніметься вище +11-12 градусів. На вихідні очікуються тумани.

У Львові в суботу ще дуже холодно, + 1 … + 5, невеликий дощ. У неділю, 18 квітня, потеплішає до +11 вдень, буде більше сонця, і цей день пройде без опадів. Але вже з понеділка знову підуть дощі, а температура не впаде нижче +12 °С вдень.

На сході України у вихідні та на початку тижня буде мінлива хмарність, вночі до +7 °С, вдень до +16 °С. Дощ прогнозується 17-18 квітня в Харківській області. З вівторка, 20 квітня дощі пройдуть всюди по сходу України.

У північній і центральній Україні у вихідні буде переважно хмарно з проясненнями, місцями дощі, які йтимуть весь наступний тиждень. Температура повітря від +5…8 °С вночі до +12…15 °С вдень.

У Києві у вихідні очікується вдень до +13 °С, хмарно з проясненнями. Дощ може бути в суботу, в неділю — без опадів, а з 19 квітня дощі зарядять на весь тиждень. Ранкова температура повітря 17-19 квітня до +8 …+9 °С, але через підвищену вологість буде відчуватися як +5…+6 °С. Температура води в Дніпрі до +8 °С.