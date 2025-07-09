З 2026 року в Україні діятимуть нові умови працевлаштування для людей з інвалідністю

Держава обіцяє стимулювати роботодавців активніше працевлаштовувати людей з інвалідністю

З 1 січня 2026 року в Україні суттєво зміниться підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Про це пише «Главком» з посиланням на інформацію Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що Мінсоцполітики напрацювало зміни до законодавства, завдяки яким у людей з інвалідністю буде більше можливостей для інтеграції та адаптації на ринку праці. Також анонсовані стимули для роботодавців активніше працевлаштовувати людей з інвалідністю.

Що зміниться для людей з інвалідністю та роботодавців

запроваджується квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю – як для приватного, так і для державного сектору;

новий підхід до виконання квоти: стимулювання замість штрафів, можливість компенсувати часткову зайнятість або створити доступне робоче місце;

скасовуються застарілі заборони на види робіт – дозволено працевлаштування на ту діяльність, яка не шкодить здоров’ю або безпеці людини з інвалідністю та оточуючим;

запроваджується соціальний супровід при працевлаштуванні – як для самої людини з інвалідністю, так і для роботодавця.

«В Україні лише 16% людей з інвалідністю працевлаштовано, у країнах ЄС цей показник набагато вищий – від 50 до 70%. Ми змінюємо цей підхід. Водночас нашою метою є не формальне виконання квот, а реальна якісна зайнятість. Люди з інвалідністю мають жити гідно, з можливістю працювати та бути частиною економіки країни», – прокоментував заступник міністра соціальної політики України Володимир Василенко.