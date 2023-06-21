З 21 червня в Україні змінюються умови провадження охоронної діяльності

Відсьогодні, 21 червня, охоронною діяльністю в Україні зможуть займатися виключно особи, які перебувають у військовому резерві та мають відстрочку від призову, або не підлягають призову під час мобілізації.

Це передбачають положення постанови Кабінету міністрів від 18 квітня 2023 року №341, які набирають чинності 21 червня.

Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності доповнені двома пунктами щодо персоналу охорони. Зокрема – щодо переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності. Так, відтепер має подаватися:

Документ, який підтверджує проходження кандидатом служби у військовому резерві і перебування у військовому оперативному резерві територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), що зазначені у військовому квитку, контракті, довідці з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (додається копія відповідного документа), крім осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Копія військового квитка, контракту або довідка, що підтверджує право на відстрочку від призову на строкову військову службу. Або довідка про те, що особа за станом здоров’я не може бути призвана на військову службу.

Якщо таких документів не буде надано, здобувачам ліцензії буде просто відмовлено у в її видачі.

Щодо діючих ліцензіатів, документ не містить вимог відзвітувати, що їх персонал отримав необхідні довідки. Йдеться лише про прийом на роботу нових співробітників. // Економічна правда