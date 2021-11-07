З 8 листопада невакцинованих чиновників та вчителів почнуть усувати від роботи

З 8 листопада набирає чинності наказ МОЗ про усунення від роботи чиновників та освітян, які не зробили хоча б одне щеплення проти COVID-19. Представники зазначених професій будуть відправлені у відпустку власним коштом без збереження зарплати та залишаться в такому статусі до того, як зроблять щеплення.

Таке роз’яснення видав МОЗ.

У міністерстві просять звернути увагу, що до списку професій, де щеплення є обов’язковими, внесені не лише вчителі у школах та викладачі у вузах як особливо контактні. Розпорядження охоплює всю сферу освіти, у тому числі працівників наукових установ цього профілю, а також закладів:

дошкільної та середньої освіти;

позашкільної освіти;

професійної (професійно-технічної) освіти;

вищої та професійної вищої освіти;

післядипломної освіти;

спецустанов освіти.

Крім того, у списку працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів,

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів.

При цьому відсутність щеплень не може бути підставою для звільнення. Керівник підприємства повинен оголосити порушнику попередження, скласти акт та випустити наказ/розпорядження про тимчасове відсторонення від роботи. Зробивши хоча б одне щеплення, персонал може повертатись на робоче місце. Контролювати, чи було введено другу дозу, не будуть.

Працівники з протипоказаннями до вакцинації та відповіднми медичнми висновками не будуть відсторонені від роботи, але необхідно враховувати, що взяти таку довідку можна буде не раніше 8 листопада. Також важливо розуміти, що більшість захворювань у списку протипоказань дають право лише на тимчасову відмову від щеплень чи відмову від якоїсь конкретної вакцини.

Якщо перевірка виявить на робочих місцях «антивакцинаторів» (не стосується осіб із протипоказаннями), то керівнику буде виписано штраф від 34 тисяч гривень за порушення карантинних вимог. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»