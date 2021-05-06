З 9 травня синоптики прогнозують потепління та підвищення атмосферного тиску, 14-15 травня – сильні магнітні бурі

До понеділка потеплішає ще на кілька градусів: максимальна денна температура +25 ° С в Закарпатті, мінімальна +13 ° С в Донецькій області.

Наступний тиждень буде з комфортною весняною температурою повітря, проте очікуються сильні магнітні бурі 14-15 травня.

Наші пращури вели свій досить точний метеорологічний календар за прикметами, і про погоду в травні казали: «Травень холодний — не будеш голодний». І якщо глобальне потепління скасовується, то це може бути дуже непоганим знаком.

На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11…+13 ° С , сильний вітер, з поривами до 9 м/сек. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях — дощі. 9 травня потеплішає до +18 ° С , 10 травня до +22 ° С . Температура води в річці Тисі біля Рахова +4 ° С .

У південних областях 8 травня буде лити дощ, можливі пориви вітру до 8 м/сек. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18. Температура води в Чорному морі біля Одеси +13 ° С . Біля Кирилівки Азовське море прогріється до +14 ° С .