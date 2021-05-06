З 9 травня синоптики прогнозують потепління та підвищення атмосферного тиску, 14-15 травня – сильні магнітні бурі

До понеділка потеплішає ще на кілька градусів: максимальна денна температура +25° С в Закарпатті, мінімальна +13° С в Донецькій області.
Наступний тиждень буде з комфортною весняною температурою повітря, проте очікуються сильні магнітні бурі 14-15 травня.
Наші пращури вели свій досить точний метеорологічний календар за прикметами, і про погоду в травні казали: «Травень холодний — не будеш голодний». І якщо глобальне потепління скасовується, то це може бути дуже непоганим знаком.
На заході країни в суботу очікується похолодання, вдень +11…+13° С, сильний вітер, з поривами до 9 м/сек. У Волинській, Львівській, Івано-Франківськійобластях — дощі. 9 травня потеплішає до +18° С, 10 травня до +22° С. Температура води в річці Тисі біля Рахова +4° С.
У південних областях 8 травня буде лити дощ, можливі пориви вітру до 8м/сек. 9-10 травня погода налагодиться, очікується переважно ясне небо, вдень до +18. Температура води в Чорному морі біля Одеси +13° С. Біля Кирилівки Азовське море прогріється до +14° С.
На сході країни дощі пройдуть 8 травня. У неділю, 9 травня негода вируватиме в Донецькій та Луганській областях. Тиждень почнеться з потепління до +17° С, небо буде ясним майже всюди, але в Луганській області сонця буде небагато.