З сьогоднішнього дня в Україні вводяться нові європейські норми у посвідченні водія

У вигляді коду «78» у графі 12 вказуватиметься позначка про складання практичного іспиту на машині з автоматичною коробкою передач.

За наявності такої позначки водії зможуть керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності – з будь-якою.

У МВС повідомляють, що такі нововведення – це ще один крок до приведення бланка національного посвідчення водія у відповідність до міжнародних стандартів.

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