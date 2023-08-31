З вересня у Києві станції метро «Харківська» і «Театральна» поєднає прямий автобусний маршрут

Із 1 вересня маршрут автобуса № 109, що курсує від станції метро «Харківська», подовжать до станції «Театральна».

Зазначається, що на подовженому маршруті працюватимуть автобуси великої місткості.

Вона курсуватимуть за такою схемою руху: ст. м. «Харківська» — вул. Братства Тарасівців — вул. Архітектора Вербицького — вул. Тростянецька — вул. Анни Ахматової — Дніпровська набережна — міст ім. Є.О. Патона — б-р Миколи Міхновського — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Антоновича — вул. Гетьмана Павла Скоропадського — вул. Володимирська — вул. Богдана Хмельницького — ст. м. «Театральна» — вул. Хрещатик — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Антоновича — б-р Миколи Міхновського — міст ім. Є.О. Патона — Дніпровська набережна — вул. Анни Ахматової — вул. Тростянецька — вул. Архітектора Вербицького — вул. Братства Тарасівців.

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