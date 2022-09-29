З жовтня у Києві сплатити за проїзд можна буде банківською карткою: як це зробити

Починаючи з жовтня оплатити проїзд у наземному громадському транспорті можна буде банківською карткою. Для цього треба прикласти карту з PayPass або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора. Це могло статися набагато раніше, проте у столиці вирішили, що треба запроваджувати електронний квиток для оплати проїзду.

До цього сплатити за проїзд банківською карткою можна було у метро. Про це в інтерв’ю «Вечірньому Києву» розповів заступник міського голови Києва з питань цифрового розвитку Петро Оленич.

За його словами, для оплати банківською карткою та карткою «Київ Цифрового» працюватиме один валідатор. «Достатньо прикласти банківську карту, в якій є послуга PayPass, або гаджет із функцією безконтактної оплати до валідатора та сплатити за маршрут. Якщо контролер проситиме підтвердити оплату, пасажир має продиктувати лише останні чотири цифри своєї картки, задля ідентифікування транзакції в системі. Ще як варіант — можна показати списання у банківському додатку», — повідомив Петро Оленич. Тобто, квитків про сплату поїздки валідатор видавати не буде.

Розплатитися можна буде транспортною карткою та карткою киянина. «Її адаптували під новий функціонал валідаторів. Валідатори автоматично будуть перевіряти, чи прив’язана до картки киянина пільга. Якщо ні — шукатиме придбані поїздки. Якщо ж немає і їх, спише оплату, як зі звичайної банківської картки», — повідомив заступник Кличка.

Чому тягнули з оплатою карткою

Оленич заявив, що проєкт оплати карткою у транспорту отримали «у спадок від команди-попередника». 9 вересня цього року заступник міського голови розповів, що ще у лютому планували провести випробування системи, проте тестування перенесли.

До оплати банківськими картками прийшли не одразу. Спочатку був електронний квиток. У світі до цього теж дійшли не одразу, а шляхом справжньої «селекції» обрали найпростіший варіант. Адже нема чого дублювати те, що добре працює і витрачати гроші на непотрібні речі. Але у Києві спочатку вирішили, що грошей у столиці достатньо і можна собі дозволити «винайти велосипед». Тобто, не запроваджувати оплату карткою, а використати для цього е-квиток.

Таке рішення київських чиновників пояснювалося тим, що в січні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект, яким за міські транспортні послуги можна було б розрахуватися єдиним електронним квитком. Вводити таку систему було необов’язково, і кожне з міст могло обрати зручну для себе оплату проїзду.

Найдорожче е-квиток коштував київській скарбниці. Більше ніж два роки тому – у лютому 2020 року Інформатор Гроші писав, що на е-квиток у столиці витратили мільярд гривень через систему публічних закупівель Prozorro.

Інформатор Гроші писав, що Віталію Кличку запропонували зробити проїзд у Києві безкоштовним. // Інформатор