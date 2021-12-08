За добу в Херсоні поліцейські та служба у справах дітей вилучили з сімей хлопчика і дівчинку через злісне невиконання їх батьками своїх обов’язків

Упродовж доби в Херсоні працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП спільно зі службою у справах дітей відреагували на два виклики щодо злісного невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей. В обох випадках дорослі залишили дітей без будь-якої підтримки.

В поліцію надійшло повідомлення, що у мікрорайоні Корабел 83-річна жінка не в змозі доглядати за своїм 11-річним праонуком і просить допомоги.

В ситуації розбиралися працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП та служби у справах дітей. З’ясувалося, що кілька місяців тому хлопчика вже тимчасово вилучали у матері через недогляд, але жінці дали шанс на виправлення і вона забрала дитину. Але ситуація не змінилася і матір знов віддала хлопчика на виховання прабабусі, яка ні за станом здоров’я, ні за матеріальним станом не може виховувати і забезпечувати хлопця. Жінка жодним чином не допомагала літній родичці забезпечувати дитину. Нині матір неповнолітнього пояснює, що теж не може виховувати сина. Зважаючи на ситуацію, було прийнято рішення вилучити хлопчика і помістити його у центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

В поліцію надійшло повідомлення від жінки, що 14-річна подруга її доньки прийшла до них додому і попросила пожити, адже мати зі співмешканцем вигнали її з дому. Працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП спільно зі службою у справах дітей з’ясували, що родина дівчинки займається сезонними заробітками і мешкали у вагончику. Неповнолітню раніше вже вилучали з родини, але батькам дали шанс на виправлення і вони забрали дитину назад, запевнивши, що виправлять ситуацію. Цього разу жінка пояснила, що з особистих причин, які вона не стала називати, не хоче виховувати доньку. Після обстеження в лікарні дівчинку помістили у центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Буде вирішуватися питання про позбавлення матері, яка веде асоціальний спосіб життя, батьківських прав.

Відділ комунікації поліції Херсонської області