За какие нарушения и сколько заплатят водители мотоциклов, мопедов и скутеров

В Украине вождение мотоцикла при отсутствии водительских прав, а также вождение после вынесения судебного решения о конфискации прав, может караться штрафом в размере 40 800 грн.

Об этом говорится в ст. 126-127 ч.1 КУоАП.

Штрафы для водителей мопедов и скутеров:

за езду без прав на мопеде предусмотрен штраф в размере 425 грн, согласно ст. 126, ч1 КУоАП;

вождение мопеда при отсутствии в правах необходимой категории карается штрафом в размере 3400 грн;

штраф за езду без шлема на скутере — 510 грн (ст.121, ч 5 КУоАП);

повторное нарушение за год — 850 грн и конфискация транспортного средства до оплаты штрафа.

штраф за отсутствие шлема у пассажира мопеда/мотороллера/мотоцикла — 510 грн,

вторично зафиксированное нарушение в течение года — 850 грн.

Штрафы для мотоциклистов:

превышение скорости — 340-1700 грн;

управление мотоциклом в состоянии опьянения — 17 — 51 тыс грн;

отсутствие шлема у водителя или пассажира – 510 грн;

езда без прав, если водитель из не имеет при себе, но может предъявить позже — 425 грн;

езда без прав, когда у человека никогда не было и нет на момент проверки прав нужной категории — 3400 грн

езда без прав, после того, как права были изъяты по решению суда — 20 400 грн;

повторная езда в течение года после лишения прав по решению суда — 40 800 грн.

Штраф за езду без категории А в Украине

Штраф за езду без открытой категории А — 3400 грн.

Повторный штраф за год — до 40 800 грн.

Новые штрафы за нарушение ПДД водителями автомобилей: что изменилось

17 марта 2021 года в Украине вступил в силу новый закон, который, в частности, ужесточает наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения:

за первый раз — штраф 17 тыс. грн и лишение водительских прав на один год;

за повторное нарушение — штраф 34 тыс. грн и лишение прав на 3 года;

за третье нарушение — штраф 51 тыс. грн и лишение прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства, к лицу могут применить административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, согласно новому закону, вождение в пьяном виде стало отдельной статьей в Уголовном кодексе (286-1), которая предусматривает усиление уголовной ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, что привело к:

телесным повреждениям средней тяжести — от трех лет тюрьмы и лишение водительских прав на срок от 3 до 5 лет;

тяжким телесным повреждениям — от 3 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 8 лет без прав;

смерти потерпевшего — от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 10 лет;

нескольким смертям — от 7 до 12 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 7 до 12 лет.

Среди других изменений стоит выделить:

увеличение штрафов за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 грн) и за оставление места ДТП (с 255 до 3400 грн с лишением прав на срок 1-2 года или без такового);

увеличение штрафов за управление или передачу управления лицу без водительских прав (с 510 до 3400 грн);

увеличение штрафов за управление лицом, которое было лишено прав (с 510 до 20400 грн).

Автор: Елена Коваленко, УНИАН