За минулу добу в Києві на COVID-19 захворіли 563 людини, померли 15 хвори х

За минулу добу в Києві на коронавірус захворіли ще 563 людини. Померли 15 хворих. Усього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 35 450.

Про це йдеться в повідомленні мера столиці Віталія Кличка.

У стаціонарах столичних медзакладів сьогодні лікуються 1866 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 494 пацієнти — у важкому стані, 701 отримує кисневу підтримку, 29 — під апаратами ШВЛ. Іще 146 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Із 29 жовтня відновлюється навчання після канікул у столичних школах. Залишаться на карантині вісім шкіл і 587 класів у 186 школах Києва — через захворювання педагогів і учнів