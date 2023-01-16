За розкрадання 2 млн. на закупівлі насосів судитимуть посадовців «Київводоканалу»

Київською міською прокуратурою завершено досудове розслідування відносно двох посадовців ПрАТ «Київводоканал» та керівника комерційної фірми, яких підозрюють у привласненні близько 2 млн гривень бюджетних коштів.

Згідно з матеріалами слідства, Київводоканал оголосив тендер на закупівлю глибинних насосів. З метою привласнення бюджетних коштів посадовці забезпечили перемогу в тендері підконтрольному товариству, попри те, що фірма запропонувала ціни значно вище ринкових. Різницю у вартості, що сягає двох мільйонів гривень, учасники оборудки розподілили між собою.

На підставі зібраних доказів керівникам двох департаментів ПрАТ «Київводоканал» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України, директору фірми-постачальника – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

На цей час, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Викрито протиправну схему прокурорами спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР Нацполіції та слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура