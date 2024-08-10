За замах на вбивство правоохоронців до 9 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини

Прокурор Броварської окружної прокуратури в суді довів провину чоловіка у вчиненні замаху на вбивство працівників правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, а також незаконному носінні вибухового пристрою (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Вироком суду його засуджено до 9 років 2 місяців позбавлення волі.

Подія відбулася 11 травня 2024 року у місті Бровари.

Місцева мешканка повідомила до поліції про те, що на вулиці перебуває чоловік із гранатою в руках. Коли правоохоронці приїхали на місце виклику, правопорушник почав тікати і кинув у їх бік вибуховий пристрій.

Внаслідок детонації гранати поранення отримав поліцейський та сам засуджений.

Сторона обвинувачення довела провину чоловіка у повному обсязі.

Київська обласна прокуратура