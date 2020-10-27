Забудовник привласнив майже 125 млн грн коштів вкладників кооперативу

Прокуратура Одещини спільно з іншими правоохоронними органами продовжує працювати над притягненням до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок з коштами інвесторів багатоповерхівки по вул. Жаботинського в Одесі.

За принципової позиції прокурорів Одеської обласної прокуратури взято під варту одного із голів ОК «Набережний Квартал – Жаботинського», якого підозрюють у заволодінні майже 125 млн грн коштів вкладників.

За версією слідства, забудовники у 2016 — 2017 роках збирали кошти з членів кооперативу на будівництво секції висотки по вул. Жаботинського, в той час, як діяла заборона на будівництво, а ДАБІ України своїм рішенням анулювала дозвіл на виконання робіт.

У подальшому, голова кооперативу спільно з іншими службовими особами кооперативу та підприємств-контрагентів, використовуючи електронні ключі з електронними цифровими підписами, виданими банківськими установами на його ім’я, перерахував кошти вкладників ОК «Набережний Квартал – Жаботинського» на рахунки фіктивних підприємств, тоді як фактично будівництво не здійснювалось та до даного часу не здійснено.

Внаслідок таких злочинних дій постраждало понад 300 сімей пайовиків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області (ч. 5 ст. 191 КК України).

!За цей злочин Законом передбачено до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури