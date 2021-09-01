«Зачем вы позорите мою страну?». Зеленскому опять «повезло» с «рупором» (фото)

Новый пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров «подурачился» в столице США Вашингтоне.

Спикер на своей странице в Instagram опубликовал два фото – на первом он запечатлен серьезным на фоне Монумента Вашингтона, а на втором – «дурачится».

На втором снимке Никифоров показывает язык и якобы трогает верхушку Монумента Вашингтона.

«1 или 2?» – спросил пресс-секретарь у интернет-пользователей.

Фото, на котором спикер «дурачится», по-разному прокомментировали в сети.

«Наркотики? Алкоголь? Зачем вы позорите мою страну?» – спросил andrey_luganskiy2. «Конечно 2», – поделилась мнением nataliyaryaba. «Мальчик Сережа, 35 годиков», – потроллил Никифорова kmpetrov3107.

Монумент Вашингтона является одной из главных достопримечательностей Вашингтона. // УНИАН