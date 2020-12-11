Заподозренный в педофилии шахматный тренер пытался сбежать, прыгнув в окно с пятого этажа

Детский тренер по шахматам, которого одна из юных воспитанниц обвинила в домогательствах, предпринял отчаянную попытку сбежать от полиции.

Как сообщает РЕН, после задержания мужчину доставили на допрос в отделение полиции на юго-востоке Москвы. Во время беседы со следователем подозреваемый попытался скрыться.

Сообщается, что 44-летний мужчина выпрыгнул в окно пятого этажа. Он приземлился на козырек здания, после чего попытался скрыться, но быстро был пойман. Следствие продолжается.

Мужчину подозревают в совращении 6-летней девочки. Устанавливается его возможная причастность к аналогичным преступлениям. // МК