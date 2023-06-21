Защита смартфона от кражи и утечки информации: дополнительные возможности смартфонов

Кража смартфонов – одна из самых распространенных причин обращения в полицию. Смартфон для современного человека – это не только средство связи. В памяти устройства мы храним массу конфиденциальной информации. Ну, а взлом банковских приложений мошенниками может привести к опустошению ваших карт и утрате денег. Если вы действительно переживаете о возможности утечки конфиденциальных данных, необходимо купить защищенный смартфон и придерживаться нескольких важных рекомендаций.

Как защитить телефон от кражи и потери

Утечки конфиденциальной информации и платежных реквизитов – серьезная проблема. Дабы не допустить подобной перспективы, нужно позаботиться о защите смартфона от кражи. Для этого:

носите телефон в чехле или во внутреннем кармане;

не оставляйте его без присмотра в людных местах. Иногда достаточно отвернуться на несколько секунд, чтобы утратить телефон;

в общественном транспорте держите устройство поближе к телу или в плотно закрытой сумке;

лишний раз не привлекайте внимание мошенников, если идете по темной улице или отдыхаете в людном заведении.

Защита конфиденциальных данных в телефонах

Смартфоны Samsung считаются одними из наиболее защищенных среди устройсв работающих на ОС Андроид. Приобретая официальный смартфон Самсунг в Украине, пользователь получает некоторые полезные возможности. Такие устройства поддерживают несколько дополнительных функций для обеспечения полной безопасности пользователя, среди них наиболее весомые это:

Удаленный доступ – пользователь может удаленно управлять смартфоном через аккаунт Samsung или Google, если устройство потеряно или было украдено. Он может заблокировать телефон, стереть все данные, отследить его местоположение, включить звуковой сигнал или отправить сообщение на экран. Защищенная папка. Это специальная папка, которая хранит данные – фотографии, видео, документы, приложения в зашифрованном виде. Её можно открыть только с помощью PIN-кода, пароля, отпечатка пальца или распознавания лица. Ее можно скрыть с главного экрана и перенести на облачное хранилище Samsung Cloud. Сканер радужной оболочки глаза. Это один из самых надежных способов разблокировки телефона, так как радужная оболочка глаза уникальна для каждого человека. Сканер работает даже в темноте, при ношении очков или контактных линз. Samsung Pay – безопасные платежи в интернете или обычных супермаркетах. Доступ к реквизитам и транзакциям надежно защищен паролями или биометрическими данными. Защищенные подключения к общественным сетям благодаря шифрованию исходящего и входящего трафика.

Большинство этих возможностей, реализовано на основе Samsung Knox – это система комплексной защиты данных, которая предварительно установлена практически на все смартфоны Самсунг в Украине.

Советы по повышению безопасности

Зачастую пользователи пренебрегают правилами элементарной защиты. В чем потом горько раскаиваются, когда в срочном порядке приходится блокировать номера и банковские карты при утере смартфона. Чтобы этого не допустить, соблюдайте простые правила:

регулярно делайте резервное копирование данных;

установите удаленный контроль для дистанционной блокировки или удаления данных аккаунта;

привяжите номер мобильного телефона к паспорту – такую возможность предоставляют все операторы мобильной связи в Украине;

используйте сложные пароли и биометрические данные для доступа к защищенным папкам.

При возможности не храните конфиденциальную информацию на телефоне. Переносите ее в облачные хранилища или на съемные носители.