Зашкварена «слуга» та інші «достойники» з неймовірними доходами пропонують «обідрати» кожну сім’ю

До Верховної Ради було подано законопроєкт, яким пропонується запровадити сімейне оподаткування в Україні, тобто зобов’язати українські сім’ї подавати від домогосподарства річну податкову декларацію.

Нардеп Галина Третьякова, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів ініціювала накласти зобов’язання на всі домогосподарства України подавати електронні декларації. Про це йдеться у законопроекті № 6539 “Про домогосподарство”. // Діло

Для чого це?

Автори документу стверджують, що більшість витрат домогосподарств на споживання фінансується колективно із загального бюджету домогосподарства (сім’ї), у той час як доходи та майновий стан підлягають оподаткуванню окремо по кожному члену сім’ї. Через це, за словами авторів документу, відбувається невідповідність матеріального положення і податкового навантаження.

“Запровадження “сімейного оподаткування” не означає встановлення спеціального податкового режиму, а передбачає введення елементів “сімейного оподаткування” в чинну систему оподаткування доходів фізичних осіб”, — йдеться у документі.

Що вважатиметься доходами?

Згідно з документом, доходи домогосподарства — це сукупність надходжень доходів всіх членів домогосподарства впродовж звітного фінансового року зі всіх можливих джерел як у грошовій, так і негрошовій формах.

Доходи домогосподарств складаються з:

зарплати та інших прирівняних до неї виплат, отриманої найманими працівниками на підставі трудового договору (контракту) від роботодавців;

винагороди за видами підприємницької (економічної) діяльності;

грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими, грошової компенсації, що виплачується військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення тощо;

прибутку від діяльності самозайнятої особи ( ФОП та фізособа, яка здійснює незалежну професійну діяльність) за видами підприємницької діяльності, які не визначені статтею 5 цього Закону;

та фізособа, яка здійснює незалежну професійну діяльність) за видами підприємницької діяльності, які не визначені статтею 5 цього Закону; стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту;

пасивних доходів;

виграшів, призів, подарунків;

доходів від продажу власновирощеної сільськогосподарської продукції, побічних лісових користувань, за здану (продану) вторинну сировину, побутові відходи, брухт чорних та кольорових металів,

соціального трансферту;

страхових виплат, страхового відшкодування або викупної суми, отриманої за договорами страхування, у тому числі за договорами довгострокового страхування життя, страхування довічних пенсій;

виплат з недержавного пенсійного забезпечення.

Стаття 5 законопроєкту визначає, що домогосподарство може здійснювати підприємницьку (економічну) діяльність без реєстрації фізичної особи-підприємця за умови:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення такої підприємницької (економічної) діяльності лише членами домогосподарства;

річний дохід від економічної діяльності домогосподарства не перевищує суму 8 мільйонів гривень.

Законопроєкт визначає такі види підприємницької діяльності, які дозволяється провадити без реєстрації ФОП ом:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої прислуги;

догляд за хворими або немічними особами;

надання індивідуальних уроків (репетитора);

індивідуальне виховання дітей (гувернер);

послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних та трикотажних виробів, годинників, інших предметів особистого користування;

технічне обслуговування і ремонт музичних інструментів;

послуги з прання та прасування білизни та інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами з лотків і на ринках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та відносяться до незалежної професійної діяльності відповідно до закону.

Водночас, законопроєкт визначає поняття “соціального трансферту”, для отримання якого домогосподарство (домоекономіка) має скласти річну податкову декларацію.

Соціальний трансферт передбачається у таких формах:

соціальних гарантій, направлених на забезпечення права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, витрати на житло;

соціальних пільг, що мають матеріальну та грошову форму відповідно до закону;

соціального страхування;

соціальних послуг.

Автори документу звертають увагу на те, що середній річний рівень доходів домогосподарств у Сполучених Штатах становить $ 176 тис., у Швейцарії – $ 128,4 тис., у Бельгії – $ 104 тис., а в Японії – $ 97,5 тис.

При цьому, за даними Держстату, в Україні налічується 14,9 млн домогосподарств. // Діло

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«Діти низької якості» і «Одним ворогом менше»: найгучніші скандали зі «слугою» Третьяковою

У Верховній Раді стався черговий скандал. Нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова в партійному чаті фракції про смерть нардепа Антона Полякова написала: «Одним ворогом менше». Її слова викликали шквал критики від інших парламентарів, які зажадали покарати «слугу» за збиткування щодо смерті колеги.

Третьякова не вперше стає фігуранткою гучного скандалу. У минулому вона говорила про «дітей низької якості», вела інтимне листування в стінах парламенту і пропонувала позбавити пільг ветеранів. OBOZREVATEL розповідає про головні з них. Що сталося? У п’ятницю, 8 жовтня, лідер групи «За майбутнє» Ігор Палиця засудив Третьякову за повідомлення в партійному чаті про смерть нардепа Антона Полякова. «Я вважаю, що це неприпустимо, яким би політичним опонентом або людиною не був пан Антон Поляков – він людина і наш колега по парламенту», – зазначив він. Політик звернувся до спікера Ради з проханням зробити висновки щодо слів «слуги». Після цього депутати почали скандувати «ганьба». Сама Третьякова лише обурилася, чому Палиця знає про її листування з партійного чату. «У мене два зауваження – звідки ЗаМайбах [так називають депутатську групу «За майбутнє»] знає, що пишуть у чаті «Слуги народу». А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова і вважають, що можуть накинути іншим «хустки на рот», то мені здається, що ганьба саме вам», – сказала вона.

Згодом у ЗМІ з’явилися нові скриншоти з чату «слуг» – через незгоду зі словами про смерть Полякова звідти видалилася частина депутатів. Зокрема, Олександр Качура, Ірина Верещук і Богдан Яременко. «Не звертайтеся до моєї гуманітарної сутності», – відреагувала Третьякова на критику колег.

Інші скандали за участю Третьякової

«Діти низької якості»

У 2020 році політикиня опублікувала відео з роздумами про те, чи потрібно виплачувати безробітним соціальну допомогу. «Коли ми надаємо гроші для дитини, яку народжують не для того, щоб надати їй рівні права, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо дітей «дуже низької якості». Пізніше вони «сідають» на державні гроші», – заявила вона.

На цьому Третьякова не зупинилася. Продовжила розповіддю про специфічний закордонний досвід – мовляв, у Сінгапурі минулого століття жінок без вищої освіти стерилізували. Депутатка підкреслила, що такими садистськими методами влада інших держав «викорчовувала в нації елементи, які не є захисниками й годувальниками».

Висловлювання Третьякової викликали шквал критики в мережі. Користувачів обурили не тільки слова про дітей, але й дані про нібито примусову стерилізацію в Сінгапурі. А Рада Федерації профспілок зажадала усунення політикині з посади голови комітету.

«Факти народження дітей заради матеріальної вигоди у мене завжди викликають огиду. І не треба вдавати, що в нас цього немає. Але ніколи, ні за яких умов словосполучення «діти низької якості» не має права на життя! Як у виразах, так і в думках будь-якої людини… Дітей низької якості не буває. Навіть якщо у їхніх батьків немає грошей!», – писали користувачі мережі.

«Термін – «якість дітей» – не мій. Те, що я його використовувала в публічній площині, я вибачаюся перед усіма українцями й тими, хто сприйняв так, що я якимось чином не хочу захищати українців. Термін не мій, його використовував Гері Беккер – нобелівський лауреат… Усі діти прекрасні, божий дар», – пізніше сказала депутатка, зазначивши, що проти неї ведеться «проплачена кампанія».

Скасування пільг військовим

Глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів також пропонувала скасувати пільги учасникам війни на Донбасі, які служили за контрактом і не отримали поранень. «Людина свідомо продавала свою найману силу. Це був її вибір. Захищати потрібно тільки тих, хто щось втратив на війні», – ділилася думкою вона.

Ця заява викликала шквал обурення серед волонтерів і військових. Ветерани в мережі навіть запустили флешмоб # ВибачтеЩоНеЗдохли.

Також Третьякова вважає, що родичі зниклих без вісті на Донбасі українців користуються своїм становищем заради отримання грошей від держави. З цієї причини депутатка пропонувала «прибрати деякі пільги, щоб люди ними не зловживали».

«Знаєте, ними зловживають навіть у системі… Я дійшла до Мінських домовленостей… У нас є зниклі безвісти, ми точно знаємо, що хлопець або дівчина загинули, що їх розстріляли, але просто ми ще не добралися до місць поховання. Відповідно, і батьки, і родичі знають, що вони загинули, але не хочуть констатувати смерть, навіть якщо минув час і є судові рішення щодо загибелі… Тому що вони за це отримують гроші, і великі – до 20-30 тисяч гривень на місяць. Цей економічний сенс морально розбещує людину», – заявила Третьякова.

Занадто низька зарплата

Політикиня також скаржилася на занадто низьку депутатську зарплату. За її словами, 32-35 тисяч гривень – занадто мало для якісної роботи.

«Народний депутат зобов’язаний мати юридичну підтримку, організаційну… Повинен бути контроль того, що відображається в ЗМІ. Крім того, повинен бути особистий помічник, який формуватиме твій розклад… На помічників надається 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Цього мало», – зазначила Третьякова.

Дві пенсії для жителів ОРДЛО

У 2020 році Третьякова заявила, що пенсіонери, які живуть на окупованих територіях, мають право на дві пенсії – від України і від Росії. Депутатка навіть побачила в цьому плюси – мовляв, так вони розоряють агресора.

«Я згодна з тим, що вони отримують пенсію від російського уряду, нехай вони її економічно розоряють і це буде своєрідним видом санкцій, який іде на користь нашим громадянам, які там проживають», – сказала вона.

Дивні привітання

Під час одного з виступів у Верховній Раді Третьякова привітала українців з Міжнародним днем людей з інвалідністю. Вона побажала «щасливих і радісних облич» людям з особливими потребами.

«Я не думаю, що це свято, незважаючи на всю велику повагу. Я розумію, що це знакова дата для України, для світу, але все ж давайте не вітати, а робити», – зазначив Дмитро Разумков, який був тоді спікером парламенту.