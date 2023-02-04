Завтра у Києві, Київській та Дніпропетровській областях не вимикатимуть світло у першій половині дня

Завтра Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку у Telegram ДТЕК.

“За командою «Укренерго» ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 по 20:00 у Києві (1233 МВт), Київщині (882 МВт) та Дніпропетровщині (1494 МВт)”, — повідомили у ДТЕК.

У ДТЕК також зазначили, в Одеській області, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури, продовжуються екстрені відключення світла.

Актуальні графіки відключення на завтра можна переглянути тут.