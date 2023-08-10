Завтра в Україні розпочнуть роботу ще 50 камер автоматичної фіксації ПДР
31 прилад відновить роботу.
З 11 серпня в Україні розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомили у МВС.
31 комплекс відновить свою роботу, зокрема у Львові, Вінниці, Хмельницькому та Сумах.
19 приладів контролю запрацюють вперше: у Бердичеві, Кривому Розі, Сумах, Ужгороді та Чернівцях.
Адреси камер фотовідеофіксації та дозволена швидкість руху можна переглянути за цим посиланням. // LB.ua