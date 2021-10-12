Завтра запрацюють ще 23 комплекси автофіксації порушень ПДР — чотири міста та сім областей

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З 13 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Розташування приладів:
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м. Кременчук (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.
м. Черкаси (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.
м. Луцьк (4 прилади контролю “КАСКАД”)
📍вул. В’ячеслава Чорновола, 17 напрямок спрямування приладу вул. Петра Маха.
📍вул. Ковельська, 144 напрямок спрямування приладу вул. Старицького.
📍вул. Ковельська, 147 напрямок спрямування приладу вул. Лєскова.
📍вул. Конякіна, 18-А напрямок спрямування приладу вул. Ківерцівська.
м. Львів (3 прилади контролю “КАСКАД”)
📍 вул. Стрийська, 292 напрямок спрямування приладу. вул. Івана Павла ІІ.
📍 вул. Василя Стуса, 39 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини.
📍 вул. Шевченка, 313 напрямок спрямування приладу вул. Івана Величковського.
Вінницька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍на 346 км+261 автодороги М-30 напрямок спрямування м. Хмельницький.
Волинська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍на 19 км+098 автодороги Н-22 напрямок спрямування м. Володимир-Волинський.
Донецька область (5 приладів контролю “КАСКАД”)
📍на 651 км+922 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ.
📍на 621 км+111 автодороги М-14 напрямок спрямування с. Комишувате.
📍на 681 км+488 автодороги Н-08 напрямок спрямування м. Маріуполь.
📍на 6 км+817 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Краматорськ.
📍на 183 км+107 автодороги Н-20 напрямок спрямування м. Маріуполь.
Запорізька область (3 прилади контролю “КАСКАД”)
📍на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
📍на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.
📍на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
Миколаївська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.
Рівненська область (2 прилади контролю “КАСКАД”)
📍на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.
📍на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.
Чернігівська область (1 прилад контролю “КАСКАД”)
📍на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.
Відзавтра на дорогах України буде працювати 201 комплекс автофіксації.
З картою розміщення комплексів ви можете ознайомитись на сайті МВС
Керуйте відповідально! Дотримуйтесь ПДР!

Патрульна поліція України

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