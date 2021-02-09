Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиді з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина – адвокати

Кримінальне провадження, яке було відкрите проти п’ятого Президента Порошенка, президентів США Обами і Байдена за заявою Рената Кузьміна та інших нардепів від ОПЗЖ, базувалось на інформаційному вкиді одного з російських сайтів. За цим ресурсом стоїть кремлівський пропагандист Пригожин, більше відомий як організатор «фабрики тролів» в Ольгино та спонсор ПВК «Вагнер».

Про це під час прес-конференції повідомили адвокати п’ятого Президента Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань. Вони також зазначили, що справа, яку відкрили 17 грудня 2019 року, була закрита НАБУ 25 січня 2021 року.

«Ця історія – яскравий приклад того, як фабрикуються провокаційні заяви, провадження агентами впливу РФ за допомогою мешканців владних кабінетів України», – говорить Головань.

«Коли народний депутат виступає фактично принтером і листоношею для пригожинського ресурсу – це соромно. Ще більше соромно, коли цим займається група народних депутатів», – говорить Ілля Новіков.

Очевидна абсурдність заяви нардепів з ОПЗЖ не завадила більше року витрачати величезні ресурси з державного бюджету на це начебто розслідування, яке зрештою було закрите, – наголошують адвокати. Вони також звертають увагу на те, що найбільше абсурдних справ проти Порошенка «наплодило» Державне бюро розслідувань.

«У ДБР є явний запит на будь-які заяви щодо Порошенка. І якщо там написаний абсурд – неважливо, тим краще, тому що абсурд простіше розслідувати, ніж правдоподібну історію. Коли розслідуєш абсурд – більше місця для маневру, і ти можеш робити що хочеш. Бо якщо керівництво це схвалює, воно скаже, що ти молодець, працюй ще. Працюють за державні кошти», – наголошує Ілля Новіков.

«ДБР наполягає на тому, щоб за будь-яку ціну залишатися на території Печерського суду. Їх не влаштовує жоден суд Києва, а конкретно Шевченківський, який вони мали б вважати своїм судом. Печерський суд демонструє двоякий підхід. Завжди, коли подається заява проти Порошенка, це заява, яку необхідно розслідувати», – говорить Новіков.

Натомість ДБР закрило провадження проти самого Рената Кузьміна, якого треба притягнути до відповідальності через неправдиве повідомлення про злочин – кажуть адвокати.

«На сторожі інтересів російських агентів впливу як завжди у нас стоїть ДБР, яке закрило провадження стосовно Кузьміна. Ми зараз оскаржуємо це закриття. Ми стверджуємо і домагаємося, що ця група народних депутатів вчинила завідомо неправдиве повідомлення про злочин», – наголошує Ігор Головань.

«Це – яскравий приклад кримінального провадження проти п’ятого Президента. Воно базується на подібному інсайті, вкинутому агентами впливу РФ, підтримане відповідними українськими парламентарями і закрите після довготривалого розслідування з боку українських органів з витратою шалених ресурсів. Але ми ще раз наголошуємо, що ми не дозволимо, щоб це так і завершилося. Люди, які підписали цей папірець на підставі цих послань, повинні понести відповідальність за те, що скоїли», – резюмує Ігор Головань. // Європейська солідарність