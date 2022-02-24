Заява міністра оборони: Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам

Дорогі Українці! Ворог почав інтенсивні обстріли наших підпозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.

Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам.

Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив.

Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога!

Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію.

Слава Україні!