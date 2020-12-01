Заява очільника МВС України Арсена Авакова щодо публікації відео із погрозами на адресу українських громадян угорського походження

Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу нашим громадянам.

Провокатори, які погрожують українцям угорського походження, – це вороги держави. Прикладемо всі зусилля, щоб їх викрити і покарати.

Україна захистить своїх громадян від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштовано спецслужбами ворожої країни.

Україна – наш спільний дім. Тільки разом будемо сильніші.

Нагадаємо, днями низка закарпатських інтернет-ресурсів опублікували провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у масці, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектору» погрожує українцям угорського походження.

Також нагадаємо, у 2017 році поліція припинила діяльність злочинної групи «Торпеда», що провокувала ксенофобію і міжнародні конфлікти. Зокрема:

1. У місті Чернівці, де в ніч на 19 листопада 2016 року, осквернили Центральну єврейську синагогу, на головний фасад якої було нанесено антисемітський напис.

2. У місті Умань, де 21 грудня 2016 року зловмисники проникли на могилу рабі Нахмана і кинули голову свині з вирізаною на ній свастикою.

3. В місті Києві, 8 червня 2017 року, зловмисники кинули гранату в Посольство США.

4. У місті Львів, де 30 червня 2017 року зловмисники спробували підпалити синагогу.

5. У місті Луцьк, де 10 липня 2017 року зловмисники кинули вибуховий пристрій в консульство Польщі.

6. У Києві, де 24 серпня 2017 року в День Незалежності була кинута граната на вулиці Грушевського та поранені рідні героя України Валерія Чібінеєва.

7. У Києві, на вул. Курбаса, в той же день гранатами був підірваний пам’ятник учасникам бойових дій.

8. У місті Умань, де 21 вересня 2017 року була кинута граната, від якої постраждали громадяни держави Ізраїль.

Департамент комунікації МВС України